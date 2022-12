Rosenmöller en Vos moeten fractie GL/PvdA de grootste maken

Volgend jaar komt er één fractie van de PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer. Ze gaan nog wel apart de verkiezingen in. Paul Rosenmöller wordt opnieuw de lijsttrekker van GroenLinks, voor de PvdA trekt Mei Li Vos weer de kar.

Tijdens een gezamenlijke presentatie maakten de partijen donderdag hun kandidatenlijsten bekend. Er is maar één doel, maakten ze duidelijk: de grootste worden in de Eerste Kamer en zo het beleid flink bijschaven. Ook nu klopt het kabinet, dat geen meerderheid heeft in de senaat, vaak aan bij de linkse partijen voor steun.

Bij GroenLinks staat Farah Karimi op plek twee. Een andere opvallende naam hoog op de lijst is die van Daan Roovers. Zij was Denker des Vaderlands van 2019 tot 2021 en staat op plek vijf van de kandidatenlijst.

De kandidatenlijst van de PvdA lekte een dag eerder al deels uit. Er was onmin. Ruud Koole en Hamit Karakus trokken zich terug van de lijst nadat ze op een lagere plaats waren gezet dan de kandidatencommissie voor ogen had. “Het is een ingewikkelde puzzel”, reageerde PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. “We moeten keuzes maken.”

Dat beide partijen nog niet met één kandidatenlijst komen, komt omdat de statuten van de PvdA dat niet toelaten. Dat moet in februari op het congres worden veranderd. Dan moeten de leden van beide partijen ook hun zegen aan de kandidaten nog geven. Wie de nieuwe fractie gaat leiden, is nog niet bekend.