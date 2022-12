Schouten bereid ‘leefbedrag’ mensen met schulden te verhogen

Het kabinet is bereid om het leefbedrag waar mensen met problematische schulden recht op hebben vanaf 1 januari te verhogen. Dat moet voorkomen dat schuldeisers profiteren van de koopkrachtmaatregelen van het kabinet, in plaats van de mensen met financiƫle problemen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) kan leven met een voorstel van D66 en de SP hiertoe en gaat kijken wat vanaf begin volgend jaar mogelijk is.

Bij sommige mensen met grote schulden wordt beslag gelegd op het inkomen. Als dat gebeurt, gaat een deel van hun inkomen (loon of uitkering) direct naar mensen of bedrijven waarbij zij nog een schuld open hebben staan. Maar mensen met problematische schulden krijgen wel zelf een minimumbedrag waar ze maandelijks van kunnen leven, bijvoorbeeld voor het betalen van de boodschappen. “Mensen kunnen al vragen om herberekening” van hun leefbedrag vanwege de hoge prijzen, geeft Schouten aan.

Maar het kabinet verhoogt het minimumloon en de uitkeringen vanaf 1 januari, juist om ervoor te zorgen dat mensen hun torenhoge rekeningen kunnen betalen. “We doen deze dingen ook zodat mensen er wat meer aan overhouden”, zei Schouten eerder op donderdag tijdens een debat. “Als we dat niet lukt, schieten we ons doel voorbij.”

D66 en SP dienden samen een motie in om “de beslagvrije voet zodanig aan te passen dat rekening wordt gehouden” met de hogere normen. Schouten kon zich vinden in dat voorstel, dat naar verwachting op brede steun kan rekenen.