Vader verdacht van fatale mishandeling dochter van vier maanden

Een 24-jarige man uit Vught wordt ervan verdacht dat hij in augustus z’n vier maanden oude baby om het leven bracht. De zaak kwam donderdag naar buiten, doordat die voor het eerst werd behandeld bij de rechtbank in Den Bosch.

Volgens de officier van justitie had het meisje diverse breuken in het lichaam en aan het hoofd, waardoor ze overleed. Justitie onderzoekt ook nog de mishandeling van de moeder en de broer van het meisje. Dat is nu nog niet officieel een verwijt, zei de aanklager. Wel gaf hij zijn partner weleens een tik, zei zijn advocaat: “Maar dat is geen bewijs dat hij zijn kinderen heeft mishandeld.”