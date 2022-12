Zes aanhoudingen in Haagse Schilderswijk, één agent gewond

In Haagse Schilderswijk zijn donderdagavond zes mensen aangehouden nadat er onrust was uitgebroken toen de overwinning van Marokko op Canada bij het WK voetbal in Qatar werd gevierd. De mensen werden aangehouden voor openlijke geweldpleging en bezit van zwaar vuurwerk. Eén agent raakte gewond.

Op de Vaillantlaan riep de ME mensen op om te vertrekken en liep daarna over de laan. “De ME heeft géén charges uitgevoerd”, zo meldt de politie. Inmiddels lijkt de rust te zijn teruggekeerd. “Er zijn her en der nog wat groepjes mensen op straat, het beeld is rustig.”

Ook in Amsterdam en Rotterdam zijn feestvierders de straat op gegaan om de winst van Marokko te vieren. Ook daar werd zwaar vuurwerk afgestoken en werden feestvierders weggestuurd.

Afgelopen zondag sloegen feestjes na de overwinning van Marokko om in ongeregeldheden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ook in Brussel en Antwerpen ging het mis. Meerdere relschoppers werden gearresteerd. Bij het Mercatorplein en op Plein ’40-’45 in Nieuw-West werd onder meer een auto in brand gestoken en vernielden mensen verkeersborden en ruiten. In de Schilderswijk gooiden mensen uit de menigte met zwaar vuurwerk en trokken ze auto’s van voorbijgangers open. Buurtvaders wisten de boel te sussen. In Rotterdam raakten twee agenten gewond.