26-jarige Rotterdammer aangehouden om aanranding en kinderporno

Een 26-jarige man uit het Zuid-Hollandse Piershil, nabij Rotterdam, is aangehouden op verdenking van aanranding en het maken van kinderporno, meldt de politie. De man zette tussen november 2018 en juni 2022 tientallen minderjarige meisjes aan tot het uitvoeren van seksuele handelingen. Die legde hij op beeld vast.

De man is aangehouden door het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Rotterdam. De politie kwam de man op het spoor nadat een “verontrustende trend in binnenkomende aangiftes bij de verschillende zedenafdelingen van de politie” werd ontdekt door een analist van de politie.

De man gebruikte op diverse sociale media, waaronder Snapchat, een schuilnaam. Daar kwam hij in contact met minderjarige meisjes. Nadat hij via de chat contact had gelegd, bedreigde hij zijn slachtoffers en dwong hij ze voor de camera seksuele handelingen te verrichten. Dat beeldmateriaal gebruikte de verdachte om hen af te persen.