Adema maandag om tafel met boeren voor landbouwakkoord

Landbouwminister Piet Adema gaat maandag voor het eerst om tafel met onder meer boeren, natuurbeschermers en provincies om tot afspraken te komen over hoe de landbouwsector er in de toekomst uit moet komen te zien. Het is de bedoeling dat deze gesprekken ergens in maart tot een landbouwakkoord leiden.

Deze eerste bijeenkomst is nog niet direct bedoeld voor inhoudelijke gesprekken, maar vooral om “procesafspraken” te maken. Gespreksvoorzitter en procesbegeleider is Wouter de Jong, een voormalig provincie- en gemeentebestuurder die net als Adema tot de ChristenUnie behoort. Hij werkt inmiddels voor twee adviesbureaus op het gebied van landbouw en lokaal bestuur.

Dat er een landbouwakkoord moet komen, is een van de uitkomsten van de reeks gesprekken die Johan Remkes afgelopen zomer voerde met de sector. De voormalige VVD-minister werd van stal gehaald om puin te ruimen nadat de plannen waarmee het kabinet de eigen stikstofdoelen wil halen zeer slecht waren gevallen bij boeren.

Door de komende maanden in gesprek te gaan met boeren en andere belanghebbenden wil Adema “de contouren bepalen hoe de landbouw er in 2040 uitziet”. Dat moet boeren ook zekerheid geven over hun toekomst. Ook moeten er afspraken komen met anderen bedrijven die betrokken zijn bij de voedselvoorziening over een “realistisch en duurzaam verdienmodel”.