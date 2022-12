Agractie vraagt via enquête: meepraten over landbouwakkoord?

Boerenactiegroep Agractie weet nog niet of het verstandig is aan te sluiten bij de onderhandelingen over een landbouwakkoord met het kabinet. Daarom vraagt de organisatie met een enquête aan de achterban of meepraten een goed idee is.

“De vraag is gekomen of wij willen deelnemen aan de hoofdtafel om te onderhandelen over een landbouwakkoord”, schrijft Agractie. “De makkelijkste weg is voor ons om vanaf de zijkant kritiek te geven op de plannen uit Den Haag. Met een bezwaard hart zien wij ons gesteld voor deze opgave. Omdat we weten dat we als we het aan Den Haag overlaten het niet goed gaat komen, maar tegelijkertijd het beste wat we kunnen bereiken de schade beperken is.”

Op basis van de uitkomst van de enquête zal Agractie beslissen of de actiegroep wel of niet zal deelnemen aan de onderhandelingen. Iedereen kan de enquête invullen. Deelnemers kunnen aanvinken dat ze niet werkzaam zijn in de agrarische sector. Ook kunnen deelnemers aangeven dat ze niet aangesloten zijn bij Agractie.