Ambassade Oekraïne: extra veiligheidsmaatregelen genomen

Op de ambassade van Oekraïne in Den Haag zijn vrijdag extra veiligheidsmaatregelen genomen na de vondst van een bloederig pakket met dierenogen. Over de aard van de maatregelen doet de ambassade verder geen uitspraken. “De ambassade werkt nauw samen met de Nederlandse autoriteiten en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken”, voegt een woordvoerster toe.

Volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zijn zulke pakketten aangekomen op meerdere posten. Ze werden ook ontdekt bij ambassades in Italië, Polen, Hongarije en Kroatië en bij consulaten in Italië, Polen en Tsjechië. Eerder deze week werden in Spanje meerdere bombrieven onderschept.