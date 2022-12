Begeleider Pompekliniek handelde correct bij ontsnapping tbs’er

De begeleider die woensdag met een tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen op pad was toen die man ervandoor ging, heeft correct gehandeld. De begeleider was ervaren en was al veel vaker met tbs’ers buiten de kliniek op verlof geweest. Dat is gebleken uit een eerste interne evaluatie die in de tbs-kliniek is uitgevoerd na het incident van woensdag, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Er volgt nog een incidentenanalyse naar wat er woensdag is gebeurd. Mogelijk wordt daar de Inspectie Justitie en Veiligheid bij betrokken, maar dat staat volgens de woordvoerder nog niet vast.

Een 31-jarige tbs’er nam woensdag de benen toen hij met een begeleider in een winkel in Nijmegen was. De begeleider sloeg direct alarm en rende achter hem aan, maar de man stapte in een gereedstaande auto. Later die dag stak de man een 27-jarige vrouw in Soest neer. Enkele uren later hield een speciaal politieteam de ontsnapte tbs’er aan in Bergschenhoek bij Rotterdam. Hij zit nu in hechtenis in afwachting van een rechtszaak over de steekpartij. De man kreeg eerder acht jaar cel en tbs voor doodslag op een Rotterdamse vrouw.

De ontsnapping heeft volgens Justitie vooralsnog geen gevolgen voor het systeem van begeleid verlof voor tbs’ers, aangezien gebleken is dat er correct is gehandeld. Ook de verloven van patiĆ«nten in de Pompekliniek die recht hebben op verlof buiten de hekken, gaan gewoon door. De incidentenanalyse gaat nader in op de aanleiding en de oorzaak voor het incident.