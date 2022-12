De Jonge: heel erg eens met ombudsman dat verduurzaming beter kan

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is het “heel erg eens” met de Nationale ombudsman dat het voor veel huurders te moeilijk is om hun huis te verduurzamen. Daarom is de overheid er volgens hem “hard mee bezig”. Hij wijst erop dat gewerkt wordt aan zowel financiële als lokale praktische steun. Hij zegt gemeenten daarbij te willen helpen.

Ombudsman Reinier van Zutphen zegt dat steun bij de verduurzaming vooral nodig is voor mensen met een laag inkomen. Niet alleen kunnen zij de kosten voor betere isolatie moeilijker of niet dragen, ze wonen ook vaker in huizen die slecht geïsoleerd zijn waardoor ze ook nog eens met een hogere energierekening komen te zitten. Mensen met hogere inkomens kunnen daardoor makkelijker energiezuinig leven.

“Het is jarenlang iets voor de voorhoede geweest, maar we moeten het iets maken voor ons allemaal”, aldus De Jonge. “Ik denk dat we iedereen moeten helpen.” Hij wijst er bijvoorbeeld op dat gewerkt wordt aan het toegankelijker maken van het Warmtefonds waar mensen met lage inkomens tegen 0 procent rente kunnen lenen. Daarnaast gaan gemeenten “wijk voor wijk, blok voor blok” kijken hoe mensen kunnen verduurzamen.

De ombudsman wees er ook op dat er nog grote verschillen bestaan tussen de hulp die inwoners kunnen krijgen van de gemeente. De Jonge wil “niet mopperen” over het werk dat gemeenten al verzetten, maar wil wel “goede voorbeelden” benutten van gemeenten die het beter doen dan andere. Het is volgens de minister een “gigantische klus”.