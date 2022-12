Defensie heeft voorkeur voor nieuwe kazerne bij Zeewolde

Defensie denkt aan de bouw van een nieuwe kazerne bij de brug bij Nijkerk in de gemeente Zeewolde. Deze locatie heeft de voorkeur, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Tweede Kamer. Het is onderdeel van het plan om het vastgoed van het ministerie te herzien.

Het ministerie wil vastgoed afstoten en nieuwe kazernes bouwen. Op een nieuwe kazerne in het midden van het land van zo’n 500 hectare moeten meerdere ondersteunende eenheden worden gehuisvest. Hiervoor zijn drie locaties in Flevoland en een in Gelderland onderzocht. Zeewolde blijkt nu het meest geschikt.

“Deze locatie voldoet aan de eisen van Defensie, heeft daarnaast de minste verdringingseffecten op de landbouw, en heeft naar verwachting relatief beperkte negatieve effecten op de omgeving”, aldus het ministerie. Ook heeft Defensie nog geen kazerne in de provincie Flevoland, en beschikt het Rijk daar over grond.