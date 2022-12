Defensie lanceert deze maand opnieuw een microsatelliet

Defensie lanceert later deze maand opnieuw een microsatelliet. Dat gebeurt volgens het ministerie samen met Noorwegen dat op hetzelfde moment een identieke satelliet lanceert. Nederland en Noorwegen hebben afgesproken om militair meer samen te werken in de ruimte.

Beide satellieten gaan op zo’n 550 kilometer hoogte in een baan om de aarde vliegen op ongeveer 15 à 25 kilometer afstand van elkaar. “Hierdoor kunnen de satellieten tegelijk signalen opnemen en specifieke radarsystemen detecteren en identificeren”, aldus Defensie.

Vorig jaar juni lanceerde Defensie voor het eerst een zogeheten nanosatelliet. Die verbetert de radiocommunicatie en verzamelt informatie van radioverkeer in missiegebieden. Omdat nanosatellieten zo klein zijn, is het veel makkelijker en goedkoper om ze in de ruimte te brengen dan grote satellieten.

Defensie investeert de komende jaren meer in het ruimtedomein. Het gaat om een bedrag van tussen de 25 en 100 miljoen euro. Satellieten zijn voor de krijgsmacht onmisbaar voor onder meer communicatie, verkenningen, navigatie en het verzamelen van inlichtingen.