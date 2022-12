Groothandel MAKRO haalt kalfsvlees terug om darmbacterie E.coli

Groothandel MAKRO haalt de rosé kalfspicanha, een stuk kalfsvlees, terug vanwege een mogelijke besmetting met de E.coli-bacterie, melden MAKRO en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om de rosé kalfspicanha van 1 kilogram. Het stuk vlees is verkocht in vestigingen van de MAKRO in Breda, Nuth, Barendrecht, Dordrecht, Best, Vianen, Groningen, Leeuwarden, Beverwijk met de volgende batchcode: 990196845. De houdbaarheidsdatum is tot en met 3 december 2022.

De genoemde vestigingen hebben het stuk vlees, van de bovenkant van de rug nabij de staart van een rund, al uit de schappen gehaald. Klanten kunnen het gekochte product inleveren bij de klantenservice en krijgen hun geld terug.