Halsema: Amsterdam wil wantrouwen tegen burgers verminderen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil dat het gemeentebestuur burgers minder wantrouwt, want dat gebeurt nu nog te veel, zegt ze in gesprek met de lokale omroep AT5. Volgens Halsema gaat de gemeente te veel uit van kwade bedoelingen bij burgers, een probleem dat volgens haar ook bij de landelijke overheid speelt. Het gaat nog lang duren voor alle problemen zijn opgelost, zegt de burgemeester ook.

“We jagen ook als Amsterdamse overheid te vaak burgers weg, in plaats van dat we ze naar ons toe halen”, aldus de burgemeester in Het Gesprek met de burgemeester. “Het Amsterdamse apparaat, de gemeente, is ook deel geworden van een bestuurscultuur die gestoeld is op wantrouwen.”

Halsema zegt dat ze wil dat er minder procedures worden aangespannen tegen burgers. Er wordt volgens haar te vaak gedacht dat burgers ongelijk hebben en dat het een wedstrijd is tussen gemeente en burger. De burgemeester heeft zelf ook minder vertrouwen in de overheid na de toeslagenaffaire, zegt ze.