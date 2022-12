Horeca klaar voor Oranje: schermen, bier en gratis hapjes

Het Nederlands elftal treedt zaterdag om 16.00 uur aan tegen de Verenigde Staten op het WK in Qatar voor de strijd om een plek in de kwartfinale. Wie de wedstrijd niet thuis wil volgen kan terecht in de horeca. Cafés in verschillende steden maken zich dan ook op voor het Oranjefeest.

Bij O’Casey’s in Den Haag is het ‘al twee weken lang elke dag carnaval’, volgens uitbater John Gulay. Zijn Ierse pub is al dagen volgeboekt voor de wedstrijd van Oranje. De zaak hangt vol met schermen en vanwege het internationale karakter van de pub ook met vlaggetjes van alle deelnemende landen. “We hebben een neutrale houding, juist geen Oranjekoorts.”

Wim de Klerk van Panenka in Rotterdam verwacht met 140 bezoekers een volle zaak te hebben. In het café staat een tribune en een groot scherm. ‘Laten we hopen dat het een feest wordt.’ In de Jaarbeurs in Utrecht vindt het evenement Oranje Strijders plaats. Er treden artiesten op en er is een groot scherm. Ook in diverse cafés en voetbalkantines komen mensen samen om het Nederlands elftal aan te moedigen.

Ook in de binnenstad van Bergen op Zoom is voor bezoekers van cafés gelegenheid om naar Nederland – Verenigde Staten te kijken. “Bovendien hangt er een groot beeldscherm bij de ijsbaan die nu op de Markt is geopend”, weet horecaondernemer Jimmy Devilee. “Dus ik verwacht dat het een gezellige en drukke middag wordt.”

In Apeldoorn maken uitbundig versierde cafés en bars aan en rond het Caterplein een feestje van het kijken naar het WK voetbal. In zeker vijf zaken staan grote schermen. Onder meer bij Toffer Pianobar en Ale House hangen ook op het terras tv-schermen. Bijna overal is het bier tijdens de wedstrijd goedkoper. De Hofnar in de wijk De Maten, vlakbij de “Oranjerotonde”, doet er gratis hapjes bij. De gelegenheden gaan speciaal voor de wedstrijd eerder dan gewoonlijk open.

Voorzitter John Paulus van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht zegt dat in de Limburgse hoofdstad geen schermen in de buitenlucht staan. Daarvoor bestaan geen plannen, en er zal daarvoor ook geen vergunning worden gegeven, zegt hij. Dit omdat zo’n vergunningaanvraag al acht weken vooraf moet worden gedaan. Wel staan in talloze kroegen in de Limburgse hoofdstad grote schermen. “Dat zie je op steeds meer plekken, zeker ook omdat de wedstrijd in het weekend is”, zei hij.

Johan de Vos van KHN Breda zegt dat op meerdere plaatsen in de stad buiten wat kleinere beeldschermen staan, maar geen grote die duizenden mensen trekken. “Die komen er zoals altijd pas in de halve finale”, zegt hij. “Ook in verband met de lage temperatuur – het wordt 4 graden – is een beeldscherm buiten een lastige optie. In veel café’s staan wel grote schermen. De animo daarvoor is groot. Gelukkig wel!”