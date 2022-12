Kabinet beslist mogelijk over afvaardiging naar Nederland-VS

Het kabinet beslist mogelijk vrijdag of er namens de regering iemand gaat naar de wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten in de achtste finale van het WK voetbal in Qatar. Bij de laatste groepswedstrijd dinsdag tegen het gastland zat sportminister Conny Helder op de tribune.

De vraag wie er eventueel naar Qatar afreist als Nederland de knock-outfase van het WK zou bereiken, liet het kabinet tot dusver open. Dat zou opnieuw Helder kunnen zijn, maar ook premier Mark Rutte of zelfs koning Willem-Alexander. Het is evenwel ook denkbaar dat er zaterdag geen afvaardiging wordt gestuurd.

De aanwezigheid van de regering in Qatar ligt gevoelig in verband met de mensenrechtensituatie in dat land. De Tweede Kamer had het kabinet eigenlijk gevraagd het toernooi om die reden links te laten liggen. Maar onder meer gezien de huidige energiecrisis vond het kabinet het belangrijk om het gasproducerende Qatar te vriend te houden.