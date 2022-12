Kamer buigt zich nog zeker twee keer over pensioenwet

Zoals verwacht lukte het de Tweede Kamer vrijdag niet om de artikelsgewijze behandeling van de nieuwe pensioenwet af te ronden. Pensioenminister Carola Schouten en haar ambtenaren beantwoordden in meer dan zes uur zeker tweehonderd vragen, vooral over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en over het nieuwe pensioencontract. Politiek lijkt de behandeling weinig te hebben veranderd.

Maandag spreekt de Kamer verder, de week erna gaat de politieke behandeling van de wet door in de grote debatzaal van de Tweede Kamer.

De artikelsgewijze behandeling is al bijna dertig jaar niet meer voorgekomen in de Tweede Kamer. Maar parlementariƫrs maken zich zorgen over de ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel in economisch zeer onzekere tijden. Coalitie en kabinet willen na de vele uren aan debatten over het voorstel naar een afronding toe, hoewel er wel steun was voor de nauwelijks voorkomende artikelsgewijze behandeling.

Pensioenfondsen moeten per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel. De wet waarover de Kamer spreekt moet op 1 juli volgend jaar ingaan en die transitie mogelijk maken. Maar over de overstap naar het nieuwe stelsel, waarin op een andere manier pensioen wordt opgebouwd, leven nog veel vragen bij Kamerleden, werd vrijdag duidelijk. Ook blijven er zorgen over de regels voor pensioenfondsen voor de omgang van de honderden miljarden aan pensioenkapitaal.

Hoewel de artikelsgewijze behandeling eigenlijk alleen over de technische uitwerking van de wet gaat, konden Kamerleden – vooral van de oppositie – het soms niet laten toch politieke opmerkingen te maken. De meeste vragen kwamen ook van de oppositie. De SP, de PVV en Pieter Omtzigt zijn uitgesproken tegenstanders van de wet, GroenLinks en PvdA twijfelen nog.

Maandag spreken de pensioenspecialisten van partijen verder over de wet. Dan kunnen de Kamerleden verder doorvragen naar onder meer de gevolgen van het nieuwe stelsel voor het nabestaandenpensioen. Hoewel er maandag opnieuw vijf uur is ingeboekt voor het debat, maakten de SP en de PVV boos een punt van de volgens hen haastige behandeling.

Woensdagavond kreeg de Kamer een belangrijk advies over rendementen waar pensioenfondsen rekening mee kunnen houden, en de antwoorden op vele tientallen technische vragen. En donderdag stonden veel pensioenwoordvoerders urenlang in de debatzaal van de Tweede Kamer om de begroting van het ministerie van Sociale Zaken te bespreken. Coalitiepartijen en het kabinet wijzen juist op de lange debatten (in totaal inmiddels bijna 80 uur) die de Kamer er al op heeft zitten over de pensioenwet.

Voor de winterstop van het parlement moet de Tweede Kamer over de wet stemmen. Als die wordt aangenomen, behandelt de Eerste Kamer het voorstel in het nieuwe jaar.