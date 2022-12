Man zonder rijbewijs botst op tegenligger zonder rijbewijs

De politie heeft donderdag in Vlaardingen na een botsing twee automobilisten staande gehouden die beiden zonder rijbewijs reden. Een van hen werd voor de 11e keer betrapt op rijden zonder rijbewijs en was ook onder invloed van drugs. De auto van de 21-jarige Rotterdammer is in beslag genomen.

Agenten spraken tegen het einde van de middag op de Vlaardingerdijk de Rotterdammer vanuit hun auto aan op zijn rijgedrag. Toen hij vervolgens weg wilde rijden sloeg de motor af, waarop de agenten het kenteken door hun systeem haalden. Toen bleek dat de eigenaar van de auto al tien keer eerder was aangehouden voor rijden zonder rijbewijs.

De politie gaf een stopteken, maar de man uit Rotterdam sloeg op de vlucht. Tijdens de achtervolging kwam de jongeman in botsing met een tegenligger. Beide auto’s raakten total loss. De tegenligger bleek ook geen geldig rijbewijs te hebben. Hij heeft een proces verbaal gekregen.

Niemand raakte door de botsing gewond. Een van de auto’s kwam door het ongeluk ook in aanraking met de politieauto. Die raakte licht beschadigd.