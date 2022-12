Minderjarige gewond bij steekpartij op school in Amersfoort

Bij het opleidingscentrum Prisma College in Amersfoort is vrijdagmiddag een jongen bij een steekpartij gewond geraakt aan zijn arm. Hij is niet in levensgevaar en aanspreekbaar, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.

Het 15-jarige slachtoffer uit Leusden heeft eerste medische hulp gekregen. “Hij maakt het naar omstandigheden redelijk”, aldus de politie.

De verdachte is een 19-jarige jongen. Hij kon kort na het incident worden aangehouden.

Het incident zou zijn gebeurd aan de Magnesiumweg. Het opleidingscentrum wil niet direct inhoudelijk reageren op de situatie.