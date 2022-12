Ondernemingsraad NPO wil zeker weten dat Frans Klein niet werkt

De centrale ondernemingsraad (cor) van de NPO wil van NPO-baas Frederieke Leeflang de garantie krijgen dat directeur Frans Klein niet aan het werk is. Dat heeft voorzitter Fred Kwint van de cor aan het ANP laten weten na berichtgeving van BNR.

Klein trad tijdelijk terug als NPO-directeur na onthullingen in de Volkskrant over een structurele angstcultuur bij het BNNVARA-programma De Wereld Draait Door. Klein was als mediadirecteur van die omroep jarenlang verantwoordelijk voor het programma.

Maar Klein bezocht deze week toch een mediabeurs in Londen, iets wat al langer op zijn agenda stond. “Het hardnekkige gerucht gaat in Hilversum dat hij, naast zijn bezoek aan Londen, nog gewoon op kantoor zit”, laat Kwint weten. “Hij zou gewoon aan het werk zijn. Dat lijkt ons verstandig noch wenselijk en schadelijk voor het imago van de NPO.” Daarom wil de cor op korte termijn opheldering van Leeflang over de geruchten.

Een woordvoerder van de NPO bevestigt vrijdag dat er een brief ontvangen is. “Wij zullen de brief beantwoorden”, laat een woordvoerder weten. Inhoudelijk wil hij niet op de vragen van de ondernemingsraad reageren.