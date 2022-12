Ontsnapte tbs’er verdacht van poging moord of doodslag

De 31-jarige tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen die woensdag tijdens een begeleid verlof wist te ontsnappen en in Soest een 27-jarige vrouw neerstak, wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland. Hij wordt voorgeleid voor een poging moord dan wel doodslag, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De politie heeft vrijdag laten weten dat wordt uitgegaan van partnergeweld, dat er een relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer. De vrouw is meerdere keren gestoken, zegt een politiewoordvoerder. “Hoeveel en waar is daderwetenschap en die laten we graag bij het onderzoek. We praten over een buitengewoon ernstig geweldsincident.” Haar toestand is stabiel en zij verkeert volgens de politie buiten levensgevaar.

“Er is vanuit de politie en gemeente zorg en nazorg aan alle direct betrokkenen omdat het incident ook veel doet met direct betrokkenen en omwonenden”, zegt de politiewoordvoerder. Een speciaal opsporingsteam van de politie wist de man woensdagmiddag in Bergschenhoek bij Rotterdam aan te houden.

Burgemeester Rob Metz van Soest zegt enorm geschrokken te zijn en mee te leven met het slachtoffer en haar familie. “Zodra dat mogelijk is zal ik nagaan of het slachtoffer behoefte heeft aan mijn bezoek, maar nu laten we haar eerst rustig werken aan haar herstel. Ik ga zeker ook de wijk in om te horen hoe het met de omwonenden gaat die dit allemaal hebben meegemaakt. Ik hoop dat wij als samenleving om hen heen gaan staan en hen steunen waar mogelijk.”

De man zat sinds 2018 vast voor doodslag. Hij bracht een vrouw in Rotterdam om het leven en kreeg daarvoor acht jaar cel en tbs opgelegd.