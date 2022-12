Politie vindt ruim 400 kilo vuurwerk in Rotterdam en Ridderkerk

De politie heeft deze week in Rotterdam en in Ridderkerk honderden kilo’s aan professioneel vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag zonder bescherming opgeslagen in twee woningen. Twee mannen van 19 jaar zijn aangehouden.

De twee kwamen in beeld na een tip over vermoedelijke vuurwerkhandel. In hun woningen werd het vuurwerk aangetroffen. Het ging om ruim 70 kilo aan zwaar vuurwerk in de woning in Rotterdam-Zuid en meer dan 330 kilo in het huis in Ridderkerk-Oost, wat de politie “een potentieel levensgevaarlijke situatie in een drukke woonwijk” noemt.