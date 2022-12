Rechtbank overwoog cancelen moordzaak motorclubbaas na dreiging

De rechtbank in Breda heeft gedacht aan het cancelen van de behandeling van de zaak over de moord op mede-oprichter Michel Weiss van motorclub Caloh Wagoh. De reden was een dreiging, aldus de rechtbank.

De strafzaak over de moord op 14 november vorig jaar in Breda wordt vrijdag behandeld. Donderdag kwam er een melding bij de politie, vertelde de voorzitter van de rechtbank aan het begin van de rechtszaak. “In de melding werd gezegd dat er mogelijk dingen gaan gebeuren in of buiten het gebouw. We hebben zelfs gedacht om de zaak helemaal te cancelen en later in een beveiligde rechtbank te doen.”

Bij het betreden van het gerechtsgebouw werd iedereen vrijdag extra uitgebreid gecontroleerd. Het is voor bezoekers verboden tassen mee te nemen. In en om het gebouw is veel politie in kogelvrije vesten aanwezig. Advocaat Bisar Çiçek van de verdachte werd zelfs gefouilleerd. “Ik begrijp niet dat ik dit nu pas hoor”, zei hij. “Ik moest met mijn handen tegen de muur, ik ben drie keer in mijn ballen gepakt om te kijken of er iets in mijn onderbroek zat. En dan hoor ik nu pas hoe serieus die dreiging is.”

Drie leden van motorclub Caloh Wagoh, die bekendstond als moordcommando van de onderwereld, kregen deze zomer levenslange straffen opgelegd in het strafproces Eris. Dat draaide om vijf moorden en het voorbereiden van meerdere andere moorden, vermoedelijk in opdracht van Ridouan Taghi.

Pieter L. is de verdachte in de zaak. Hij is de ex-zwager van Michel Weiss. Hij heeft bekend dat hij Weiss doodschoot. Dat gebeurde op het woonwagenkamp in Breda waar Pieter L. woonde. Weiss was die dag zo boos dat L. bang van hem werd en een pistool trok. Daarmee schoot hij vijf kogels op de man af.

BN DeStem meldde deze week dat Weiss zo boos was, omdat zijn ex een afspraak zou hebben gemaakt met de recherche. Dat ging om een getuigenverhoor in een zaak over de vermeende cocaïnehandel van Piet S., een man die al decennialang bekend zou zijn in de onderwereld. Hij is nog niet veroordeeld, zijn zaak staat gepland voor volgend jaar.

De moordzaak begon door alle veiligheidsmaatregelen bijna een half uur later dan gepland.