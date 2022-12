Sigaret, biertje en vette hap bij sportclubs nog niet uitgebannen

Sportverenigingen hebben het roken op eigen terrein nog steeds lang niet allemaal uitgebannen, al zit er wel schot in. Ook ongezond eten en alcohol zijn er nog steeds volop te vinden, hoewel er toch vaker gezonde voedingswaren opduiken. Dat meldt het Mulier Instituut voor sportonderzoek. “Sportverenigingen creëren in kleine stapjes een gezondere sportomgeving”, signaleert de organisatie.

Het aantal rookvrije sportverenigingen is van 17 procent in 2019 flink gestegen naar 60 procent dit jaar. Van de clubs die nog niet rookvrij zijn, wil bijna de helft (45 procent) dat binnen twee jaar worden.

Meer dan de helft van de verenigingen (55 procent) heeft in de kantine nog steeds meer ongezonde dan gezonde etenswaren in het aanbod. Wel is het aantal kantines met vrijwel alleen ongezonde spullen stevig gedaald: van 31 procent in 2019 naar 9 procent in 2022. “Het aandeel sportkantines met evenveel gezond als ongezond aanbod in de sportkantine is in die periode gestegen van 22 procent naar 34 procent”, stelde het instituut vast.

Op het gebied van alcoholgebruik is sinds 2019 weinig veranderd, zegt de organisatie. “Dat betekent dat bijvoorbeeld iets minder dan de helft van de verenigingen geen alcohol schenkt aan dronken bezoekers en op leeftijd controleert.”