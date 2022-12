Tien jaar cel geëist voor doodschieten motorclubbaas

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tien jaar geëist tegen Bredanaar Pieter L. vanwege het doodschieten van oprichter Michel Weiss van motorclub Caloh Wagoh.

L. bekende dat hij op 14 november vorig jaar Weiss doodschoot. Dat gebeurde vlak voor het chalet van L. op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda. Weiss zou daar woedend heen zijn gekomen vanwege een ruzie met zijn ex, de zus van L. Die ruzie liep zo hoog op, vertelde L., dat hij bang werd dat Weiss hen dood zou schieten. Hij schoot toen zelf vijf keer, zo bleek ook op beelden die in de rechtbank werden getoond.

Motorclub Caloh Wagoh, inmiddels verboden, stond centraal in het liquidatieproces Eris over vijf liquidaties en meerdere pogingen daartoe, vermoedelijk in opdracht van Ridouan Taghi. Drie leiders van de club werden veroordeeld tot levenslang.