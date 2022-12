Op het station van Zoetermeer stoppen vanaf 19.30 uur tot in ieder geval de rest van de avond geen treinen meer. ProRail meldt dat de fiets- en voetgangersbrug over het spoor op last van de gemeente is gesloten.

Volgens de NS zijn er defecten aan de brug. Wat die precies zijn, is nog onduidelijk. De gemeente komt later op de avond met een verklaring.