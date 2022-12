Treinreiziger krijgt geen hulp via Whatsapp, NS praat met team

De NS gaat kijken hoe het team van het Whatsapp-alarmnummer voor reizigers die zich onveilig voelen beter hulp kan bieden. Aanleiding is een onlineklacht van iemand die zich onveilig voelde in de trein, maar via het Whatsapp-nummer van de NS geen hulp kreeg.

Via een speciaal nummer kunnen mensen die zich onveilig voelen in de trein of overlast ervaren contact opnemen met de NS. Mensenrechtenorganisatie Free a Girl deelde via sociale media een uitwisseling tussen iemand die zich onveilig voelde in de trein en een medewerker van het Whatsapp-team. Volgens Free a Girl liet de reiziger weten gefilmd te worden door een man en zich bang, bedreigd en onveilig te voelen. Ook durfde de reiziger niet op te staan. De medewerker van de Whatsapp-hulplijn reageerde volgens Free a Girl dat het nummer alleen bedoeld is voor situaties waar de hulpdiensten bij moeten ingrijpen. De reiziger kreeg het advies een conducteur op te zoeken of in een andere coupé te gaan zitten.

De NS reageert via het account ns_online onder het bericht op Instagram van Free a Girl. “We zijn niet tevreden over hoe we hebben gereageerd en ook niet over hoe deze melding is afgehandeld”, schrijft de NS. “We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in de trein. Daarom gaan we met het team van Whatsapp Alert bespreken hoe reizigers in de toekomst beter geholpen kunnen worden.”

Een woordvoerster van de NS bevestigt dat de reactie op het account inderdaad van de organisatie komt. “Elke melding moet serieus worden genomen”, zegt ze. “In dit geval had er wellicht een melding gemaakt moeten worden bij de conducteur, zodat die naar deze persoon toe kon.” De Whatsapp-hulplijn is juist opgetuigd om het makkelijk en toegankelijk te maken om hulp te vragen voor wie zich onveilig voelt, benadrukt ze.

Afgelopen lente werd een jonge vrouw in de trein tussen Amsterdam Centraal en Alkmaar langdurig aangerand in een verder lege coupé. Naar aanleiding van dit soort incidenten met grensoverschrijdend gedrag in de trein vroeg de NS dit jaar aandacht voor het speciale Whatsapp-alarmnummer, dat sinds 2020 bestaat. Als er met spoed hulp nodig is moet 112 gebeld worden, zo staat op de NS-website.