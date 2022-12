Vijf gewonden na brand in appartementencomplex Arnhem

Aan de Millweg in de Arnhemse wijk De Laar heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed in een appartementencomplex. Daarbij zijn vijf gewonden gevallen, onder meer omdat mensen rook hadden ingeademd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Een persoon is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is inmiddels geblust. Uit het gebouw van vier verdiepingen zijn tien tot vijftien personen geƫvacueerd. Zij worden opgevangen in de nabijgelegen sporthal De Laar.