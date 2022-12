Vlaardingen noemt Oekraïense wijk Mrija, droom

De eerste wijk voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Nederland, bij Vlaardingen, heeft een naam gekregen. De buurt heet Mrija. Dat is Oekraïens voor droom.

Volgens de gemeente staat de naam “symbool voor het dromen van een Oekraïne waar geen oorlog heerst, dat zelfstandig is en blijft en waar kansen, mogelijkheden en een positieve toekomst bestaan voor de Oekraïense bevolking”. Mrija was ook de naam van het grootste vrachtvliegtuig ter wereld, een Antonov An-225. Dat toestel werd verwoest toen Rusland bij het begin van de invasie afgelopen februari probeerde een vliegveld bij de hoofdstad Kiev in te nemen.

Vlaardingen bouwt een tijdelijke wijk aan de westkant van de plaats. Tussen de Nieuwe Waterweg en de metrolijn Rotterdam-Hoek van Holland worden ongeveer 400 tijdelijke woningen neergezet. Zo’n duizend vluchtelingen uit Oekraïne kunnen daar tot uiterlijk 2026 onderdak krijgen. Ook krijgt de wijk een basisschool, een sporthal en twee zorg- en activiteitengebouwen. De eerste ontheemden kunnen er waarschijnlijk rond de jaarwisseling terecht.

Volgens de Zuid-Hollandse gemeente is de naam bedacht door Oekraïense vluchtelingen zelf.