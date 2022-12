Vluchtelingen op schip wegens feestdagen naar Hellevoetsluis

Vluchtelingen, zo’n 150 in totaal, die de afgelopen drie maanden verbleven op het schip Alemannia in de Sliksloothaven in Krimpen aan den IJssel verhuizen tijdelijk naar Hellevoetsluis. Daarmee wordt in de Sliksloothaven ruimte gemaakt voor binnenschippers die daar tijdens de feestdagen aanmeren.

Het schip vertrekt op 15 december en de bedoeling is dat ze daarna voor een periode van drie à vier weken verblijven bij een aanmeerplek langs de (verlengde) Westkade in Hellevoetsluis. Op het schip verblijft een groep die voornamelijk bestaat uit gezinnen, moeders, tieners en baby’s, afkomstig uit onveilige landen. De bedoeling is dat het schip uiterlijk 16 januari weer terugkeert.

“Als gemeentebestuur bieden wij vanuit de kerstgedachte graag een veilige haven aan deze mensen tijdens de feestdagen”, aldus burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis. Krimpen aan den IJssel laat weten blij te zijn dat “het gastschap” tijdelijk wordt overgenomen, aldus burgemeester Martijn Vroom.

Voor de bewoners van het schip is dagbesteding en onderwijs geregeld aan boord. Voor de veiligheid zijn er dag en nacht beveiligers op het schip aanwezig.