Weerwind noemt kritiek op reis naar Suriname pijnlijk

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vindt het “eervol” om namens de Nederlandse regering in Suriname te spreken over de excuses voor het slavernijverleden. Hij zal daar op uitnodiging zijn op 19 december – “een belangrijke dag” – om een toelichting te geven op de woorden van premier Mark Rutte. Tegelijk doet het hem “pijn” dat er kritiek is op zijn komst, onder meer vanuit de stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van slavernij in Suriname.

De voorzitter van de stichting vindt het ongepast als Weerwind komt, omdat hij een “nazaat van slaafgemaakten” is. Hij vindt dat koning Willem-Alexander de aangewezen persoon is om excuses te maken.

Weerwind: “Ik ben me zeer bewust van wie ik ben, waar ik vandaan kom. Geboren in Amsterdam, ouders geboren in Suriname. Daarom vind ik het eervol om naar dat land te mogen gaan. Het land van mijn ouders. En zo zie ik de uitnodiging, en ik neem de kennis en kunde mee die ik heb opgedaan in dit land en zeker als regeringsverantwoordelijke.”

De bewindsman vindt het “jammer” en “pijnlijk” dat dit soort uitspraken gericht op zijn persoon worden gedaan, zei hij na afloop van de ministerraad. “Ik ben in eerste instantie bestuurder, zo ga ik naar dat land. En ik ga collega’s daar ontmoeten en met Surinamers in gesprek.”