Belg in Roosendaal gepakt na zware mishandeling door vuurwerk

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Roosendaal een 20-jarige Belg opgepakt. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. De man gooide vuurwerk naar agenten en naar een groep mensen die op de Nieuwe Markt stonden in deze Noord-Brabantse plaats.

Meerdere mensen klaagden daarna over gehoorverlies. Een man raakte zodanig gewond dat hij zich door een huisarts moest laten behandelen.

Camerabeelden toonden dat de man een stuk vuurwerk uit zijn jaszak haalde, dat aanstak en naar de agenten gooide. Die hielden op dat moment toezicht op het uitgaanspubliek. Even later deed hij dat opnieuw, bij een groep van ongeveer vijftien mensen. Omstanders spraken de man aan op zijn gedrag. De politie hield hem aan. Bij fouillering werd nog een stuk vuurwerk gevonden.

Twee mensen gaan aangifte doen tegen de Belg: een vrouw die gehoorschade opliep en een man met brandletsel doordat het vuurwerk tegen zijn lichaam ontplofte.