Bruls: nieuwe burgemeesters moeten bestand zijn tegen crises

Burgemeesters moeten kunnen omgaan met crises en daar moeten ze ook mede op worden geselecteerd. En als ze daar nog geen ervaring mee hebben, moeten ze zich laten bijscholen voordat ze echt kunnen beginnen, zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in VNG Magazine.

“Eigenlijk zou je van een burgemeester mogen verwachten dat hij of zij iets weet van crisismanagement”, zegt Bruls, die als voorzitter van het Veiligheidsberaad de afgelopen jaren in het middelpunt stond van de coronacrisis. Hij wijst er in VNG Magazine op dat ook nieuwe medewerkers met nog niet de juiste competenties in hun proeftijd bijvoorbeeld worden bijgeschoold.

Een burgemeester heeft geen proeftijd, zegt Bruls, die deze week afscheid nam als vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Maar ik vind het best redelijk om na zijn benoeming te zeggen: op sommige aspecten van het vak moet je je nog even laten bijscholen, daarna kun je pas echt beginnen.”

Volgens Bruls kunnen overheidsorganisaties zich maar deels op een crisis voorbereiden. Hij vindt daarom belangrijk dat mensen geselecteerd worden op hun vermogen om een crisis tegemoet te treden. En dat geldt wat hem betreft dus ook voor burgemeesters.