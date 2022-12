Forensisch onderzoeksteam terug uit Oekraïne

Het Nederlands forensisch en opsporingsteam (FO-team) is terug uit Oekraïne. De veertig leden van het speciale team van de marechaussee werden zaterdagmiddag verwelkomd op de vliegbasis Eindhoven. Ze hebben in Oekraïne onderzoek gedaan naar oorlogsmisdaden. Dat gebeurde onder de vlag van het International Strafhof (ICC) en op verzoek van de regering in Kiev.

Het FO-team bestaat onder meer uit forensische, digitale en tactische rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee (KMar), aangevuld met experts van andere Defensieonderdelen. Volgens Defensie voerde de ploeg het werk uit onder zware omstandigheden. De teamleden stelden bewijs veilig (ook digitaal), spraken met getuigen en verrichtten DNA-onderzoek.

Het team onderzocht onder meer lichamen uit het krijgsgevangenenkamp Olenivka bij Donetsk, waar Rusland tientallen Oekraïners zou hebben gedood. Ook opereerde het in Kiev, Charkov en Izjoem. Al het verzamelde bewijsmateriaal gaat naar het ICC. Dat bepaalt of tot vervolging wordt overgegaan.

Het was de tweede keer dat het FO-team actief was in Oekraïne, dat eind februari werd binnengevallen door Rusland. In mei van dit jaar deed het daar ook al onderzoek. Komend voorjaar gaan de experts opnieuw die kant op.