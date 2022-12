Hoeveelheid kalk in je water regel je gewoon zelf!

Afgelopen maand onderzocht RTL hoe het zit met de hoeveelheid kalk in ons drinkwater en hoeveel er in ons drinkwater mag zitten. We kennen allemaal wel het laagje kalk in de waterkoker of op de douchekop bij oude douches. Of het soms wat wittige water in oude flats. Dat er kalk in het water zit is niet raar, eerder heel normaal. Nederland heeft strenge eisen voor het drinkwater en je hoeft je hier dan ook geen zorgen te maken voor je gezondheid.

Hard vs. Zacht

In ons water zit calcium en magnesium (kalk). Wanneer deze in hoge maten aanwezig zijn, spreken we over hard water. De hardheid van het water kan per plaats en zelfs per wijk verschillen. De hardheid van ons water meten we in Nederland met Duitse graden: °dH. In Nederland hebben we gemiddeld hard water (8 °dH). Dat moet ook wel want volgens het Drinkwaterbesluit dat in Nederland is genomen moet de hardheid van het water liggen tussen 5,6 en 14 °dH.

Waarom is zacht water wenselijk?

Hard water, vol met kalk, laat natuurlijk zichtbare sporen na bij kranen, keukenapparatuur et cetera. Hoe zachter je water, hoe minder kalkaanslag. Bovendien kan zacht water leiden tot een lagere energierekening, tegenwoordig geen onnodige luxe.

Ook voor de gezondheid kan zacht water voordelen hebben. Vooral mensen met een droge huid kunnen profiteren van zacht water. Hard water zorgt er namelijk voor dat je huid uitdroogt.

Tenslotte houdt natuurlijk iedereen van een klein beetje luxe en daarom is het extra fijn dat zacht water lekkerder van smaak is dan hard water. De smaak van zacht water is vergelijkbaar met dat van bronwater zoals je in de winkel kunt kopen.

Wat kan jij zelf doen?

Ondanks dat Nederlands water niet enorm hard is, bestaat de mogelijkheid dat je zelf je water nog zachter maakt met een waterontharder. Een waterontharder zorgt ervoor dat het water al zodra het je huis binnenkomt wordt ontkalkt. Je water wordt hierdoor zachter. Omdat een waterontharder de kalk uit het water aantrekt en opneemt is dit ook goed voor je leidingen en daarmee het onderhoud van je huis.

Tegenwoordig kun je een verscheidenheid van waterontharders kopen. Belangrijk is dan om te letten op dingen als in wat voor een huis je woont en wat je gezinssamenstelling is. Zo heb je een waterontharder die als beste uit de bus komt voor een gezin met sportende kinderen en weer een ander die het beste past bij een samenwonend stel of een stel met een baby. Of ga je liever voor luxe en wil je gewoon extreem zacht water? Ontzettend veel keus. Gelukkig bieden veel leveranciers van waterontharders ook garantie en service. Daarnaast kun je natuurlijk altijd een specialist benaderen om mee te laten denken.