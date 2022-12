Horeca in de startblokken voor wedstrijd Oranje

Cafés en restaurants maken zich op voor de voetbalwedstrijd Nederland – Verenigde Staten. Om 16.00 uur strijdt Oranje voor een plaats in de kwartfinale op het WK in Qatar. In verschillende steden is de wedstrijd te volgen op grote schermen in cafés.

Het Rotterdamse café Panenka plaatste naast een scherm ook een tribune. In het uitgaanscentrum van Apeldoorn, rond het Caterplein, is de wedstrijd in zeker vijf zaken te volgen via grote schermen. Bijna overal is het bier tijdens de wedstrijd goedkoper. Een andere kroeg in Apeldoorn doet er gratis hapjes bij. De gelegenheden gaan speciaal voor de wedstrijd eerder dan gewoonlijk open. Ook in Maastricht zijn in talloze kroegen grote schermen, meldt de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

In de Jaarbeurs in Utrecht vindt het evenement Oranje Strijders plaats. Er treden artiesten op en er is een groot scherm. Ook in diverse cafés en voetbalkantines komen mensen samen om het Nederlands elftal aan te moedigen.

In Breda zijn wel op meerdere plaatsen in de stad buiten wat kleinere beeldschermen geplaatst. “Maar geen grote die duizenden mensen trekken”, aldus Johan de Vos van KHN Breda.