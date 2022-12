Huis van Oranje gaat vrijdag weer open bij kwartfinale WK

De wedstrijd van het Nederlands elftal in de kwartfinales van het WK in Qatar wordt vrijdagavond uitgezonden op grote schermen in de Johan Cruijff ArenA. De KNVB organiseert dan weer het zogeheten Huis van Oranje. Oranje speelt op 9 december voor het eerst op dit WK een wedstrijd in de Nederlandse avond (aftrap 20.00 uur).

De KNVB organiseerde bij de drie groepswedstrijden ook het Huis van Oranje. Het eerste duel met Senegal was voor zo’n 4000 genodigden te zien in AFAS Live, de wedstrijden tegen Ecuador en Qatar werden uitgezonden in de ArenA. Daar kwamen steeds zo’n 30.000 bezoekers op af.

De voetbalbond besloot het duel met de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK niet uit te zenden in de ArenA, omdat de KNVB verwachtte dat veel Nederlanders dit weekeinde Sinterklaas vieren en de animo daarom beperkt zou zijn. De kwartfinale, tegen de winnaar van het duel ArgentiniĆ« – AustraliĆ«, is wel weer te zien in het stadion van Ajax.

Jack van Gelder, Evert ten Napel en Bas Nijhuis verzorgen het commentaar. Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust zijn er optredens van artiesten als Rolf Sanchez, Diggy Dex en Mart Hoogkamer