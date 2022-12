Politie vindt 813 kilo vuurwerk in Westerhaar-Vriezenveensewijk

De politie heeft vrijdag bij een woning in het Twentse dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk 813 kilo vuurwerk in beslag genomen. Er is niemand aangehouden, maar de politie laat weten een verdachte in het vizier te hebben.

De politie kwam de lading vuurwerk op het spoor na een anonieme tip dat er bij iemand een grote hoeveelheid vuurwerk in de woning en schuur zou liggen. Toen agenten gingen kijken, troffen ze het vuurwerk aan.

Een gespecialiseerd transportbedrijf heeft het vuurwerk meegenomen naar een locatie waar het vernietigd wordt.