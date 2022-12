Record: Aantal zzp’ers groeit naar 1,6 miljoen

Het aantal zelfstandigen blijft groeien in Nederland. In het derde kwartaal van 2022 kwamen er 62.000 zzp’ers bij, waarmee het totaal aantal zelfstandigen op 1,6 miljoen uitkomt. Dat is een voorlopig record. Aan de andere kant is de arbeidsmarkt na zeven kwartalen van oplopende spanning iets minder krap geworden. Dit blijkt uit de arbeidsmarktcijfers van het CBS over het derde kwartaal van 2022. Het aantal banen stijgt nog steeds en dan vooral bij zelfstandigen. Ruim 1 op de 5 banen in Nederland is nu een zelfstandigen baan. Nederland scoort bovengemiddeld in Europa waar 1 op de 10 mensen binnen de beroepsbevolking werkzaam is als zzp’er.

Jonge mensen als ondernemers

Het aantal jonge ondernemers is de afgelopen vijf jaar vooral flink toegenomen. In 2017 stonden er bijna 19.000 ondernemers tot en met 21 jaar ingeschreven bij KVK. In 2022 zijn het er al ruim 50.000. Een toename van 173 procent. Inspirerende succesverhalen op social media zijn voor jongeren een belangrijke reden om voor zichzelf te beginnen: ‘Wat zij kunnen, kan ik ook’.

Daarnaast is op scholen tijdens lessen of projecten steeds meer aandacht voor ondernemen. En het verplicht thuiszitten tijdens de coronaperiode heeft het ondernemen bij jongeren ook nog een extra boost gegeven. Veel speelde zich online af en dat stimuleerde jongeren om ook zelf via een webwinkel of social media te gaan ondernemen.

Online geld verdienen

Ondernemeninternet.nl ziet het zo: “Geld verdienen via internet is dan ook best makkelijk en kan in 2022 op meerdere manieren. Je hebt er meestal geen bedrijf, kantoor of andere investeringen voor nodig. Iedereen kan vanuit huis honderden euro’s per maand verdienen via internet.

“Jongeren zijn digitaal vaardig en ondernemen vanuit hun zolderkamer”, vertelt KVK-adviseur Gerdine Annaars, expert op het gebied van jong ondernemen. Zij verwacht dat deze groei van jong ondernemen op het internet nog wel even doorgaat.

“Populair zijn artikelen in fashion, uiterlijke verzorging en huis en tuin. Bewust en gezond leven is steeds vaker de rode draad. Ondernemen ontstaat ook vaak door een uit de hand gelopen hobby als het customizen van sneakers, taarten bakken of sieraden maken. Of het ondernemerschap is een verlengstuk van de studie. Denk aan fotografie, webdesign en videoproductie.”

Kansen zien

Een sterk punt van jonge ondernemers is dat ze vooral kansen zien. De huidige jonge ondernemer is flexibel en niet bang om te falen. Een fout is een leermoment. Maar als jonge ondernemer heb je ook met verplichtingen als administratie en belastingen te maken. Toch wordt ondernemen steeds meer de norm in plaats van een baan als vakkenvuller of een krantenwijk. Flexibiliteit en de vrijheid van het ondernemen zijn aantrekkelijk voor deze jonge ondernemers. Bovendien verdienen ze zo vaak online geld naast hun studie.