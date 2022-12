Rotterdamse politie lost waarschuwingsschot om auto te stoppen

In het centrum van Rotterdam hebben agenten in de nacht van vrijdag op zaterdag een waarschuwingsschot gelost om een auto tot stilstand te manen. Dat gebeurde aan de Aert van Nesstraat, na een melding dat een van de inzittenden een vuurwapen had laten zien. Vier mannen zijn aangehouden. Niemand raakte gewond.

Toen de politie de auto stil wilde zetten, volgden de inzittenden niet meteen de aanwijzingen op. Zij werden na het waarschuwingsschot alsnog aangehouden. De auto is doorzocht en de mannen zijn gefouilleerd maar er is geen vuurwapen gevonden. Daarop zijn de mannen weer vrijgelaten.