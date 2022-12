Solidariteitsmars voor in Staphorst belaagde KOZP-activisten

In Den Haag hebben zaterdag meer dan 85 organisaties een solidariteitsdemonstratie gehouden voor de activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die vorige week in Staphorst door relschoppers werden belaagd. De demonstranten spraken zich in de Hofstad ook uit tegen racisme en extreemrechts geweld. De mars ging van de Lange Vijverberg richting het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens een van de initiatiefnemers, Platform Stop Racisme, liepen zo’n 250 demonstranten mee.

De anti-racismeactivisten vinden het kwalijk dat justitieminister Dilan Yeşilgöz zich niet harder uitspreekt tegen het geweld dat vaak tegen hen wordt gebruikt tijdens demonstraties. “Minister Yeşilgöz ontkent het structurele karakter van het geweld waarmee activisten worden geconfronteerd die protesteren tegen Zwarte Piet”, zei Noël van Veen van Platform Stop Racisme. “Zowel vanuit extreemrechts als door de politie. Het niet optreden van de politie in Staphorst staat niet op zichzelf.” De activisten willen dat de minister hun demonstratierecht beter beschermt.

Demonstranten van Kick Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International werden op 19 november belaagd bij de afslag naar Staphorst op de A28. Zo werden ze met eieren bekogeld, werden spullen uit wagens getrokken en werden de auto’s van de activisten heen en weer geschud en vernield. De relschoppers hadden blokkades opgeworpen als reactie op het geplande protest tegen Zwarte Piet.