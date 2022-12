Vuurwerk na WK-zege Oranje, maar vooral binnen feest

Na de 3-1 winst van Oranje op het WK in Qatar is op veel plaatsen in Nederland feest gevierd. Onder meer in Den Haag, Deventer, Veenendaal, Sittard en Zaandam staken mensen vuurwerk af. Maar vanwege de kou buiten werd er vooral binnenshuis, in de kroeg of het clubhuis gefeest.

In café De Bommel in Breda werd de zege op de Verenigde Staten begroet met het uitbundig zingen van Viva Hollandia en ook Hé hé hé hé, hup NAC, het clublied van de Bredase club waar doelman Noppert jaren geleden reserve was.

In Roermond bleef het rustig in het uitgaanscentrum, maar in de kroegen werd het glas geheven. Ook op straat in Kerkrade was weinig te merken van feestvreugde. In de Jaarbeurs in Utrecht keken honderden mensen via een groot scherm op het evenement Oranje Strijders.

Op de ‘Oranjerotonde’ in de Apeldoornse wijk De Maten, die was afgesloten voor het verkeer, trotseerden tientallen mensen de kou om de overwinning van Oranje te vieren.

Voorafgaand aan het duel, waarmee het Nederlands elftal als eerste WK-deelnemer doordrong tot de kwartfinales, viel in de winkelstraten op dat het publiek graag om 16.00 uur wilde klaarzitten. Zo gingen klanten van een Jumbo in Voorburg 10 minuten voor de aftrap massaal naar de kassa, om in een lange rij te wachten tot ze konden afrekenen.