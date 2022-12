WK-wedstrijden vrijdag niet in top 3 kijkcijfers

De WK-wedstrijden die vrijdag gespeeld werden in Qatar hebben de hoogste regionen van de top 25 van best bekeken programma’s niet gehaald, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Geen van de vier wedstrijden is in de top 3 beland.

De best bekeken wedstrijd was die tussen Servië en Zwitserland, die door dat laatste land werd gewonnen met 3-2. Daarmee is Zwitserland doorgedrongen tot de achtste finales van het WK en is Servië uitgeschakeld. Zo’n 1,3 miljoen mensen bekeken de wedstrijd op NPO 1, goed voor een vijfde plek in de kijkcijferlijst. Daarna volgt de wedstrijd tussen Ghana en Uruguay, die Uruguay met 2-0 wist te winnen. Ondanks de winst is Uruguay net als Ghana uitgeschakeld. De wedstrijd werd door 1,2 miljoen mensen bekeken op NPO 1 en komt daarmee op plek 7.

De wedstrijd tussen Brazilië en Kameroen heeft nog net de top 25 weten te halen. Zo’n 476.000 kijkers zagen hoe Kameroen Brazilië met 1-0 versloeg. Toch is Kameroen ondanks de winst een plek in de volgende ronde misgelopen. De wedstrijd tussen Portugal en Zuid-Korea, door Zuid-Korea met 2-1 gewonnen, valt buiten de top 25 van best bekeken programma’s. De wedstrijd werd door 396.000 mensen bekeken op NPO 2. Beide landen gaan door op het WK.