Door een brand in een oude boerderijschuur in Marknesse in de Noordoostpolder zijn zeventig lammeren omgekomen. Een twintigtal schapen is gered, meldt de brandweer.

De brand woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een boerderij aan de Leemringweg. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het pand. Rond 05.15 uur was het vuur onder controle.

De schuur liep grote schade op. De oorzaak van de brand is niet bekend.