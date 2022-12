4 auto’s in brand in Groningen, politie vermoedt brandstichting

In de stad Groningen hebben zondagochtend meerdere auto’s in brand gestaan. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte niemand gewond, meldt de politie zondag.

De brand brak rond 06.00 uur ’s ochtends uit in de Magnusstraat in de wijk Gravenburg. De vier voertuigen die in brand waren gestoken, stonden geparkeerd naast elkaar. De voorgevels van de twee woningen waar de auto’s stonden, zijn ook zwaar beschadigd geraakt, meldt de politie. De bewoners waren ten tijde van de branden aanwezig in hun huizen. Zij konden op tijd wegkomen door oplettende buren.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand en is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident.