Kap van onveilige Mandelabrug in Zoetermeer met spoed ontmanteld

De glazen overkapping van de onveilige brug over de A12 in Zoetermeer wordt met spoed ontmanteld. Daartoe is besloten na een eerste advies van Rijkswaterstaat. Het verkeer onder de fiets- en loopbrug hoeft niet te worden stilgelegd, meldt de gemeente.

Vrijdag heeft de gemeente de Nelson Mandelabrug op stel en sprong gesloten omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. Aanleiding waren twee onderzoeken naar de scheuren in de constructie.

Experts hebben dit weekend de situatie beoordeeld en stellen dat de brug veilig genoeg is om de wegen onder de brug open te houden en dat ook voetgangers en fietsers er in principe gebruik van kunnen maken. Naast de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er echter wel vóór 1 januari maatregelen nodig. Door langdurige kou kunnen de scheuren namelijk groter worden.

“In de komende dagen bepaalt het college (van burgemeester en wethouders) of we de Mandelabrug vergaand gaan ontmantelen of dat we de kap verwijderen en de brug met een andere constructie veilig houden”, zegt wethouder Marijke van der Meer.

In beide gevallen moet de kap in ieder geval verwijderd worden en blijft de brug gesloten. De voorbereiding daarvoor begint maandag.

De Nelson Mandelabrug is een belangrijke verbinding voor de stad en de enige manier om onder meer op station Zoetermeer te komen. Het station en ook tramhalte Driemanspolder blijven de komende tijd daarom dicht. In samenwerking met ProRail en Rijkswaterstaat wordt gekeken of er een tijdelijke oplossing mogelijk is.

Volgens de gemeente ligt het ontmantelen van heel de brug het meest voor de hand. Daarom heeft het college ook besloten om het ontwerpen van een nieuwe brug versneld op te pakken.

De Nelson Mandelabrug is begin jaren negentig in gebruik genomen. Hij werd onder meer gebouwd vanwege de tuinbouwtentoonstelling Floriade die in 1992 in Zoetermeer werd gehouden.