Medewerkers TeamAlert verkleed als arts om helmplicht snorfiets

Jongerenorganisatie TeamAlert start maandag een actie om snorfietsers te wijzen op de naderende helmplicht. Die gaat op 1 januari in. Medewerkers van TeamAlert gaan in december verkleed als arts per snorfiets langs verschillende steden om er met snorfietsers over te praten.

Nederland telt inmiddels zo’n 800.000 snorfietsen. Dat zijn gemotoriseerde voertuigen, zoals scooters, met een blauw kenteken. Ze mogen niet harder dan 25 kilometer per uur rijden. Jaarlijks komen dertig tot veertig mensen die op een snor- of bromfiets zaten om bij een ongeval, en raken er honderden zwaar- of lichtgewond. De helmplicht geldt vanaf 1 januari zowel voor snorfietsers als voor passagiers.

TeamAlert houdt de actie ook namens artsen, Veilig Verkeer Nederland, Veiligheid NL en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers zegt dat snorfietsrijders een relatief groot risico lopen op hoofdletsel door een verkeersongeval. “Veel mensen vinden een helm niet lekker zitten, dat snap ik. Maar onderzoek wijst uit dat die helm een enorm verschil kan maken bij ongevallen”, aldus Harbers. “Daarom: denk aan je hoofd, bescherm jezelf en zet die helm op.”

Voor de actie gaan mensen van TeamAlert verkleed als arts op pad met een tiental snorfietsen, van scooters tot een oude Puch Maxi en “met een helm op natuurlijk”, aldus de verschillende partijen. Ze rijden langs universiteiten, markten en stations in diverse steden om het publiek erop te wijzen hoe kwetsbaar snorfietsers zijn in het verkeer. Ook geeft de jongerenorganisatie tips over twee goedgekeurde helmen.

De actie start maandag bij het Erasmus MC in Rotterdam, waar ook echte artsen opduiken, zoals een traumachirurg, een spoedeisende hulp-arts, een kaakchirurg en een neuroloog. “Allemaal artsen die vaak te maken krijgen met de gevolgen van ongelukken met snorfietsen”, aldus de initiatiefnemers van de actie.

Wie na 1 januari zonder helm op een snorfiets zit, riskeert een boete van 100 euro.