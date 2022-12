OM: nog niet duidelijk of vermoorde Gino in woning verdachte was

Diverse onderzoeken naar het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de 9-jarige Gino uit Kerkrade hebben volgens het Openbaar Ministerie nog niet tot de definitieve conclusie kunnen leiden dat het jonge slachtoffer in de woning van verdachte Donny M. (23) is geweest. Er is tot op heden geen enkel forensisch spoor van de jongen gevonden. Het OM noemt dit “opmerkelijk” en “heel vreemd”, omdat de verdachte verklaarde het kind naar zijn woning te hebben gebracht. Dit bleek maandag bij de tweede niet-inhoudelijke zittingsdag in de rechtbank van Maastricht.

Gino verdween op 1 juni tijdens het buitenspelen. De politie deed, gesteund door onder anderen honderden vrijwilligers, zoekacties in de hoop Gino snel te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje.

Tijdens de eerste zitting in de zaak bekende hij dat hij Gino heeft meegenomen, hem xtc en Kamagra (een soort Viagra) heeft gegeven en hem seksueel heeft misbruikt. Over het vermoorden van het kind heeft M. wisselend verklaard. Zo zou Gino verstikt kunnen zijn met een kussen, maar ander letsel zou ook kunnen wijzen op wurging of verdrinking. De conclusie van de sectie op het lichaam van Gino is dat hij is gewurgd en gesmoord. Ook zijn er “aanwijzingen” dat het jongetje seksueel is misbruikt.

De toegediende xtc en Kamagra heeft mogelijk aan zijn overlijden bijgedragen, aldus het OM maandag in een toelichting op de stand van het complexe onderzoek. Er zijn onder meer radiologische en toxicologische onderzoeken uitgevoerd. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is nog bezig naar een onderzoek naar de tape waarmee de vuilniszakken waren omwikkeld waarin Gino is gevonden.

Ook bleek maandag dat M. is afgeluisterd in de gevangenis en dat er brieven van de man zijn onderschept. M. is gedragskundig onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij heeft meegewerkt aan dit onderzoek, dat inmiddels is afgerond. Het eindrapport van het PBC is nog niet klaar.

Justitie verdenkt M. ook van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

De man is eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruiken van zeker één van hen. Ook is hij in het verleden veroordeeld voor een poging tot doodslag nadat hij een stoeptegel van een viaduct gooide. De rechter zei toen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was, omdat hij een autismespectrumstoornis heeft en zwakbegaafd is. “Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen”, aldus de rechter toen.

De zaak tegen M. gaat 15 februari verder. Het gaat dan opnieuw om een niet-inhoudelijke zitting. De verwachting bij het OM is dat de zaak niet al voor de zomer inhoudelijk behandeld zal gaan worden.