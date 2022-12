Politie verdenkt 17-jarige jongen van aansteken natuurbranden

De politie verdenkt een 17-jarige jongen uit Geldrop van brandstichting in natuurgebieden tijdens de afgelopen hete en droge zomer. Het gaat om natuurgebieden in de buurt van Heeze, Geldrop en Son, die snel konden worden geblust door de brandweer. De politie heeft de jongen over de branden gehoord.

In natuurgebied De Grote Heide tussen Geldrop, Aalst/Waalre en Heeze-Leende braken tussen 5 en 15 juli dit jaar meerdere natuurbranden uit. Op 15 juli brak er op vijf verschillende plekken brand uit. Volgens de politie ging het om branden die op 70 meter afstand van elkaar woedden langs een zandpad.

“Het viel toen de hulpdiensten op dat vrij snel na het ontstaan van de brand eenzelfde persoon al snel aanwezig was om beelden te maken van de brand”, aldus de politie maandag. “Dit bleek ook uit de beelden die wij op zijn mobiele telefoon konden inzien. Ook had de jongeman een aansteker in zijn bezit en voldeed hij aan een eerder opgegeven signalement. Tegen de jongen wordt een dossier opgemaakt waarna de officier van justitie zich over de zaak gaat buigen.”