In een huis in Purmerend heeft de politie zondag ruim 60 kilo aan vuurwerkbommen gevonden. De 42-jarige bewoner had ze naast zijn bed op het nachtkastje liggen.

De politie nam een kijkje na een anonieme tip. De vuurwerkbommen kwamen uit Belgiƫ en zijn inmiddels vernietigd. De politie waarschuwt dat vuurwerkbommen elk jaar weer veel letsel en forse schade veroorzaken.